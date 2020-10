पीएम मोदी को भाया वाराणसी के मोमोज बेचने वाले अरविंद का आइडिया, कहा सब लोग इनसे सीखें

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जब यूपी के छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात की तो उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मोमोज बेचने वाले का आइडिया बेहद पसंद आया। पीएम मोदी ने अपने संवाद के दौरान बनारस के मोमोज विक्रेता अरविंद मौर्य के आइडिया की तारीफ करते हुए सभी से उनसे सीखने की अपील की। अरविंद केन्द्र सरकार की स्वनिधि योजना के लाभार्थी भी हैं और उनके मोमोज की अब ऑनलाइन बिक्री भी होने लगी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को छोटे दुकानदारों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बात करने के लिये जब ऑनलाइन हुए तो वाराणसी के कबीरनगर में मोमोज और काॅफी की दुकान चलाने वाले अरविंद मौर्य को भी पीएम से बात करने का मौका मिला। पीएम माेदी अरविंद से कनेक्ट हुए तो उनके कामकाज के बारे में पूछा। अरविंद ने बताया कि स्वनिधि योजना ने उनकी किस्मत बदल दी है। अरविंद के मुताबिक योजना में ऋण बड़ी आसानी से मिल जाता है। बस आधार कार्ड जमा करने पर अपने आप लोन मिल गया। उन्होंने पीएम को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले लोन के चलते उनका बिजनेस आगे बढ़ा है। अब ऑनलाइन फूड डिलिवरी करने वाली वेबसाइट स्वीगी से करार हो जाने के बाद अब उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलने लगे हैं।

Interaction with SVANidhi beneficiaries from UP. #AatmaNirbharVendor https://t.co/cRybt4oB1k