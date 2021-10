यूपी में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया उद्घाटन

National tournament organized for the first time in Varanasi- उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मंगलवार को नेशनल टूर्नामेंट (National Tournament) का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) की ओर से प्रदेश में पहली बार दिव्यांगों के प्रोत्साहन के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ।