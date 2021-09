दुनिया के पहले ‘स्कूल ऑफ राम’ में अक्टूबर से शुरू होगी पढ़ाई, श्रीराम से जुड़ी इन बातों पर दी जाएगी जानकारी

Online Classes will Start from First October in School of Ram- धर्म नगरी काशी में दुनिया का पहला 'स्कूल ऑफ राम' (School of Ram) खोला गया है। अक्टूबर से इस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस स्कूल में भगवान राम के जीवन से जुड़ी जानकारियां विद्यार्थियों को दी जाएंगी।