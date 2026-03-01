₹5 लाख की रंगदारी दो वरना…ठायं ठायं ठायं, दहशत में परिवार, CCTV फुटेज आया सामने

वाराणसी: कोतवाली थाना क्षेत्र के रामघाट इलाके में एक मकान के पास कई राउंड फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस दौरान उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई और नहीं देने पर घर के एक सदस्य को गोली मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल, पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है।