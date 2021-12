पीएम मोदी ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, दिये ये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय काशी दौरे पर हैं। मंगलवार को उनके वाराणसी आगमन का दूसरा दिन रहा। तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय काशी दौरे पर हैं। मंगलवार को उनके वाराणसी आगमन का दूसरा दिन रहा। तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और किए गए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाएं। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। विकास युक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करें। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि संगठन में सभी के बीच संवाद जारी रहना चाहिए। नीतियों और योजनाओं के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर हाल में लोगों को मिलना चाहिए। बता दें कि सोमवार रात में भी इसी तरह की बैठक हुई थी। गंगा आरती के बाद ये बैठक क्रूज पर हुई थी।

PM Modi Meeting With CM and UP CM Of Bjp Ruled Provinces