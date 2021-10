मोदी ने दिया यूपी को दिवाली गिफ्ट, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण

PM Modi on UP tour for the 5th time in three months-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के नौ मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया।