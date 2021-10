वाराणसी में कई योजनाओं का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा आयुष्मान भारत योजना से दो करोड़ से ज्यादा गरीबों को लाभ मिला

वाराणसी. PM Modi Varanasi Visit UP Updates. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) आज वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने काशी में कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण से सभी को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम ने सीएम योगी की तारीफ के साथ ही। इसके साथ ही कोरोना से बचाव में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से, सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से दो करोड़ से ज्यादा गरीबों को लाभ मिला है। इससे पहले पीएम ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज समेत नौ मेडिल कॉलेज का उद्घाटन किया।

'सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन'

पीएम ने कहा कि राष्ट्र ने 100 करोड़ वैक्सीन खुराक देने का एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा के आशीर्वाद और काशी के लोगों के विश्वास से, 'सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन' का अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में या तो अस्पताल नहीं थे या अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। प्रखंड के अस्पतालों में नहीं थी जांच की सुविधा, जांच रिपोर्ट आई तो उसके परिणाम पर संशय जिला स्तर के अस्पतालों में गंभीर बीमारियों की सर्जरी हुई, लेकिन अस्पतालों में सर्जरी की सुविधा नहीं थी।

In its fight against Corona pandemic, the nation has achieved a major milestone of administering 100 cr vaccine doses.With blessings of Baba Vishwanath, Maa Ganga & trust of people of Kashi, the campaign of 'Sabko vaccine, muft vaccine' is going ahead successfully: PM in Varanasi pic.twitter.com/Wh6gJ3owuh

दो करोड़ से ज्यादा गरीबों को लाभ

पीएम ने कहा कि देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक लैब हैं और इनको और सशक्त बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना ने दो करोड़ से अधिक गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज भी करवाया है। इलाज से जुड़ी अनेक परेशानियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए हल किया जा रहा है।

Villages either didn't have hospitals or no doctors in hospitals. Block hospitals didn't have testing facilities, if test reports came in, there was doubt on its results. Dist level hospitals led to surgery for serious diseases but the hospitals didn't have surgery facility: PM