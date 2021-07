अगले पखवारे वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, काशीवासियों को देंगे 736.38 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

PM Modi will come to varanasi next fortnight- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे और काशीवासियों को 736.38 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं काशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwanath Dham) के काम की प्रगति को भी परखेंगे।