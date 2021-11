काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण की तारीख तय कर दी गई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिर के लोकार्पण का कार्य शुभ मुहूर्त अगहन माह की दशमी तिथि को रवियोग में किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी अन्य नए काम का शिलान्यास भी करेंगे।

PM Modi will inaugurate Kashi Vishwanath Dham at Raviyog on 13December