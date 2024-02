कुछ देर में काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, वाराणसी को देंगे 14 हजार करोड़ की देंगे सौगात

PM Modi in Varanasi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। उनका विमान रात 9.45 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से बीएलडब्ल्यू पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे।

PM Modi will reach varanasi in some time for Lok Sabha elections 2024