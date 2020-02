शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को फिर झटका, पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा, CAA पर कायम रहेंगे

वाराणसी. पिछले दो महीने से अधिक दिनों से दिल्ली (Delhi) के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में बैठी महिलाओं को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। प्रदर्शनकारी अमित शाह (Amit Shah) मिलकर अपनी बात रखने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने इस पर पीछे न हटने का संकेत दिेय हैं। उन्होंने वाराणसी में जनसभा के दौरान सीएए (CAA) का जिक्र करते हुए साफ किया है कि हम इसपर कायम हैं और रहेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गृहमंत्री (Home Minister) ने भले ही प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात का न्योता दिया हो, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं है।

