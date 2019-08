चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस, सीएम को किया ट्वीट तब जाकर हुई कार्रवाई

वाराणसी. सूबे में कानून व्यवस्था का क्या हाल है यह इस बात से समझा जा सकता है कि चोरी जैसी घटना का मुकदमा दर्ज करने के लिये भी मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्देश देना पड़ रहा है। निर्देश के बाद जाकर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। चौंकिये नहीं मामला बनारस का ही है। यहां पुलिस द्वारा चोरी का मुकदमा न दर्ज किये जाने पर शिक्षक ने सीएम योगी को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद हड़कम्प मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लिया और डीजीपी ने भी स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के लिये निर्देशित किया, जिसके बाद जाकर रात को मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू हुई। बीएचयू के शिक्षक धीरेन्द्र राय ने बताया कि जब पुलिस ने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया तब मजबूरन मुझे ऊपर शिकायत करनी पड़ी।

Suspicious theft took place in my chamber in BHU on 26.07.2019, complaint filed on 27.07.2019, & officials mailed on 11.08.2019. Neither any response, nor any action has been taken until now. @Uppolice @dgpup @varanasipolice @CMOfficeUP @dmvaranasi2016 @myogiadityanath (2/2) pic.twitter.com/uDu5vZXkO6