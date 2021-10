काशी में लगे प्रियंका गांधी के मां दुर्गा अवतार वाले पोस्टर, किसानों के हत्यारों का करेंगी संहार

Posters of Priyanka Gandhi before Kisan Nyay Rally in Varanasi- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की रैली से पहले कांग्रेसियों ने काशी में जगह-जगह कांग्रेस महासचिव के चसपा किए। पोस्टर में प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के रूप में दिखाया गया जो किसानों के हत्यारों का संहार कर रही हैं।