वाराणसी से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगी प्रियंका गांधी, 09 अक्टूबर को वाराणसी में रैली को करेंगी संबोधित

वाराणसी. Priyanka Gandhi To Address Rally in Varanasi on 09th October. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) के जरिये प्रदेश में अपनी खोई पकड़ को वापस पाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस (Congress) ने कमर कस ली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंकेंगी। 09 अक्तूबर को रोहनिया में प्रियंका गांधी रैली को संबोधित करेंगी। यहीं से वह प्रतिज्ञा यात्रा भी शुरू करेंगी। इससे पहले प्रियंका का कार्यक्रम दो अक्तूबर को प्रस्तावित था, पितृ पक्ष के कारण कार्यक्रम की तिथि को बदलकर नौ अक्तूबर की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने इस पर कहा कि काशी के राजनीतिक अखाड़े में घमासान तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर पूर्वांचल के चुनावी रण का श्रीगणेश करेंगी।

राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे शामिल

राजेश तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी की रैली में कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले सात अक्टूबर से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है। जो पूरे प्रदेश का भ्रमण करेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ज़मीन स्तर और बूथ लेवल तक संगठन का निर्माण कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक 8134 न्याय पंचायतों में 58 हजार ग्राम सभाओं में अपना संगठन बनाया है। प्रदेश के सभी सवा लाख पोलिंग बूथ पर भी संगठन तैयार किया है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही कि चुनाव के दौरान कैसे पार्टी के पक्ष में जनाधार बनाना है।

