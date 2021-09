बिजली चोरी और लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने वाले अभियंताओं का रुकेगा प्रमोशन और वेतन वृद्धि

Promotion and salary increase will stop who collect electricity theft - बिजली चोरी करने व लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने वाले क्षेत्र के अभियंताओं की प्रोन्नति और वेतन वृद्धि रुक सकती है। दरअसल, जोन के कई क्षेत्रों में बिजली चोरी की शिकायत मिल रही है। इसी के साथ लक्ष्य से कम राजस्व वसूली भी हो रही है।