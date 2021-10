एडमिशन के नाम पर पांच नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Rape with five minors in the name of admission in BHU- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के परिसर स्थित हेलीपैड ग्राउंड में एडमिशन के नाम पर पांच नाबालिग के अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।