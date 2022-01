दूसरी डोज के प्रमाणपत्र के बिना नहीं मिलेगा राशन, स्कूली छात्रों के लिए भी अलर्ट, काटे जाएंगे ऐसे बच्चों के नाम

कोरोना संक्रमण पूरे यूपी में पांव पसार रहा है। वाराणसी में भी कोविड संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की है।

वाराणसी. कोरोना संक्रमण पूरे यूपी में पांव पसार रहा है। वाराणसी में भी कोविड संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना टीका की दोनों डोज नहीं लेने वालों को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि दूसरी डोज के प्रमाणपत्र दिखाए बिना राशन नहीं मिलेगा। साथ ही विद्यालयों और 10वीं के छात्रों के लिए कोरोना टीका का अलर्ट जारी किया गया है।

