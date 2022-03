आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने काशी में की गंगा आरती, बोले- यहां आकर मिली अद्भुत शांति

सात चरण के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास सपरिवार गंगा दर्शन करने काशी पहुंचे। वह गंगा दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से गंगा आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गंगा तट पर आकर अद्भुत शांति मिली।

सात चरण के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास सपरिवार गंगा दर्शन करने काशी पहुंचे। वह गंगा दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से गंगा आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गंगा तट पर आकर अद्भुत शांति मिली। आध्यात्मिक नगरी काशी में हर बार आना चाहेंगे। उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन भी किया।

RBI Governor Shaktikant Das did Ganga Arti said got Wonderful Peace