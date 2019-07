युवाओं के लिए बड़ा मौका, बनारस के इस संस्थान में निकली है बंपर वेकेंसी

वाराणसी. युवाओं के लिए बड़ा मौका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बंपर वेकेंसी निकली है। वैसे विश्वविद्याल में बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी तादाद में वेकैंसी निकली है। युवा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बीएचयू ने सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए वेकेंसी निकाली हैं। इसके लिए योग्य युवा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट BHU .ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 जून है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्‍य और ओबीसी श्रेणी के अभ्‍यर्थियों को 1000 का शुल्‍क देना होगा, जबकि एससी-एसटी वर्ग के अभ्‍यिर्थियों को कोई शुल्क नहीं देनी होगा।

इतने पदों पर होनी है भर्ती

बीएचयू अलग-अलग कैटेगरी में 439 पदों पर भर्ती करेगा.

पदवार योग्यता

असिस्टेंट प्रोफेसर (ब्रॉड स्पेशियलिटी): इस पद के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, (एमडी, एमएस, डीएनबी)।

असिस्टेंट प्रोफेसर (सुपर-स्पेशियलिटी): इस पद के लिए डीएम, एमसीएच या डीएनबी में एक सुपर स्पेशियलिटी पोस्ट ग्रेजुएट।

वेतनमान

-67,700 -208700 रुपये

-57,700 -1,82,400 रुपये

ऐसे आवेदन करें

- बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं

- यहां आप 'CLICK HERE TO APPLY AGAINST ROLLING ADVT NO 01/2019-2020 FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR' लिंक पर क्‍ल‍िक करें

- सभी निर्देश ध्‍यान से पढ़ें

- न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन पर क्‍ल‍िक करें और अपना लॉग इन एकाउंट बनाएं

- अपना 'यूजरनेम' और 'पासवर्ड' एंटर करें

- जरूरी विवरण भरें

- साथ में संबंधित दस्‍तावेजों को संलघ्न करें और एप्‍लीकेशन फीस जमा करें

- Submit बटन प्रेस करें

- ऑनलाइन एप्‍लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भी लें