पूर्वांचल की पहली सिग्नेचर बिल्डिंग का आकार तैयार, स्काईवॉक से निहार सकेंगे शिवनगरी की खूबसूरती

Shape of the First Signature Building of Purvanchal is Ready- शिव की नगरी काशी (Varanasi) के दिव्य नजारे को आसमान से निहारने का ख्वाब जल्द ही पूरा होगा। शासन की सहमति मिलने के बाद कमिश्वनरी कमपाउंड (Commissioner Compound) में डमरू के आकार की बनने वाली डिजाइन का स्वरूप बनकर तैयार है।