श्रीकाशी विश्वनाथ धाम: नए स्वरूप में होगी सुरक्षा व्यवस्था, एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे सारे इंतजाम

वाराणसी. श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के विकास के बाद अब सुरक्षा के इंतजाम नए सिरे से किए जाएंगे। विश्वनाथ धाम की पूरी सुरक्षा नई तकनीक से लैस होगी। रेड और यलो जोन का नए सिरे से निर्धारण होगा। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र यलो जोन में होगा। इसका बाहरी क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। सोमवार को धाम की सुरक्षा से लेकर सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन और मंदिर के अधिकारियों ने विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के बारे में कई सुझाव दिए। नए तरीके से व्यवस्था पर काम करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी के चुनिंदा अधिकारी आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बाला जी और गुजरात के गांधी नगर के अक्षरधाम मंदिर अध्ययन के लिए जाएंगे। जो फीडबैक मिलेगा उसे प्लान में शामिल किया जाएगा।

