लहरतारा स्थित सनबीम कॉन्वेंट स्कूल की घटना के 48 घंटों के भीतर वाराणसी में एक अन्य शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा इलाके में छह साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची शादी में गई थी जब उसके साथ यह घटना हुई।

Updated: November 29, 2021 11:58:45 am

Six Year Old Raped In a Marriage Function Accused Person Eloped