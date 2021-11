हृदय रोग पीड़ित मां को कंधे पर बिठाकर बीएचयू अस्पताल की चौथी मंजिल पहुंचा बेटा, निदेशक ने कहा जानकारी नहीं

Son Carried Mother on His Shoulder Due To Poor Facilities in BHU- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एक दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया है। यहां गाजीपुर निवासी एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को इलाज के लिए ले आया था। मां चलने में असमर्थ है।