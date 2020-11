100 साल पहले काशी के मंदिर से चुराई गई 'मां अन्नपूर्णा' की मूर्ती, पीएम मोदी बोले ये गर्व की बात

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को 23वें दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब पीएम न सिर्फ काशी की देव दीपावली देखेंगे बल्कि वह खुद पहला दिया रोशन कर देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिये 15 लाख से अधिक दिये जलाए जाएगे तो सतरंगी आयोजन भी होंगे। पीएम के आगमन से ठीक पहले वाराणसी और देश के लोगों के लिये एक खुशखबरी भी आयी। करीब 100 साल पहले चुराई गई मां अन्नपूर्णा देवी की प्राचीन मूर्ती कनाडा से वापस भारत आ रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिये बेहद सुखद है।

कनाडा कैसे पहुंची प्रतिमा

कनाडा से आने वाली माता अन्न्पूर्णा देवी की प्राचीन प्रतिमा वाराणसी के एक मंदिर में विराजमान थी। करीब 100 साल पहले 1913 में इस प्रतिमा को वाराणसी के मंदिर से चुराया गया, जिसके बाद इसकी तस्करी कर इसे विदेश ले जाया गया। अब इस प्रतिमा को वापस लाया जा रहा है।

