विदेशी कोख से जन्मे लोग क्या जानें भारत मां और उनके बेटों का संबंध, राहुल के बयान पर स्वामी जितेंद्रानंद भड़के

वाराणसीPublished: Nov 22, 2023 01:03:08 pm Submitted by: SAIYED FAIZ

Varanasi News: राजस्थान के बूंदी में आयोजित चुनावी जनसभा पब्लिक से पूछा था कि भारत माता कौन है? इस सवाल सियासी पारा गर्म हो गया है। इस सवाल पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपनी प्रतक्रिया व्यक्त की है।



Chaos in Rajasthan elections due to Rahul Gandhi statement on Mother India राजस्थान चुनाव में मौसम में परिवर्तन के बीच राजनेताओं के बीच आपसी जंग जारी है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा में भारत माता कौन है का सवाल किया तो सियासी पारा गर्म हो गया। सभी तरफ उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और लोगों ने बयानबाजियां भी शुरू कर दी। इसी बीच वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि विदेशी कोख से जन्मे लोग भरता माता और उनके पुत्रों को क्या समझेगा।