नकली गहनों के बदले लिया 85 लाख का लोन, तीन बैंकों में फर्जीवाड़ा, 10 गिरफ्तार

Ten arrested for Fraud in Three Banks of Varanasi- वाराणसी में तीन बैंक शाखाओं में जालसाजों ने नकली सोना रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 85 लाख रुपये का लोन ले लिया। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं समेत 10 को गिरफ्तार किया है।