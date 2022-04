महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में नए महिला शरणालय और बालगृहों की स्‍थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उत्‍तर प्रदेश में निराश्रित संवासियों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्‍य से इन प्रस्‍तावों के पारित होने से संवासियों की सुविधाओं में काफी इजाफा होगा।

यूपी में निराश्रित संवासियों की सुविधा में इजाफा करते हुए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने प्रदेश में नए बालगृहों को बनाने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में नए महिला शरणालय और बालगृहों की स्‍थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उत्‍तर प्रदेश में निराश्रित संवासियों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्‍य से इन प्रस्‍तावों के पारित होने से संवासियों की सुविधाओं में काफी इजाफा होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नए बालगृहों और शरणालयों को बनाने के लिए उत्‍तर प्रदेश शासन को प्रस्‍ताव बनाकर भेजा गया था, जिसपर शासन ने मुहर लगाकर कार्य को हरी झंडी दिखा दी है।

