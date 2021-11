वेबसाइट में खामियों का उठाया फायदा, वाराणसी आरटीओ में फर्जी दस्तावेज बनाकर बिहार में बेचे जाते थे वाहन, तीन गिरफ्तार

Three Arrested for Selling Vehicles in Bihar On Basis of Fake Document- पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है, जो मध्य प्रदेश से वाहनों को चुराकर बिहार में बेचते थे और वाराणसी के परिवहन कार्यालय में इसके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाते थे। दस्तावेज भी ऐसे कि कोई फर्जी न साबित कर पाए। मामले में पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य आरोपी सहित दो फरार हैं।