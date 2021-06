बीएचयू में ब्लैक फंगस से तीन मरीजों की मौत, अब तक कुल 62 ने गंवाई जान

Three dead due to Black Fungus in Varanasi- प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के साथ-साथ ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। बीएचयू (BHU) हॉस्पिटल में पिछले तीन दिनों में ब्लैक फंगस का नया मरीज नहीं मिला है, लेकिन तीन मरीजों की मौत हो चुकी है।