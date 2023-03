प्रधानमंत्री के दौरे के पहले आज वाराणसी आएंगे एसपीजी के शीर्ष अधिकारी, खीचेंगे सुरक्षा का खाका

Top SPG officials will come to Varanasi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मार्च को वाराणसी को 1450 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें वाराणसी कैंट-गोदौलिया रोप-वे भी शामिल है।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में सोमवार को स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स (एसपीजी) अधिकारियों का दल वाराणसी पहुंचेगा। एसपीजी के अधिकारी यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों संग प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण स्थलों के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा के सम्बन्ध में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हेलीपैड की व्यवस्था भी परखेंगे।