माफियाओं पर शिकंजा और नकल विहीन परीक्षा...आज भी नजीर है कल्याण सिंह का गुड गवर्नेंस का पाठ

UP Former CM Kalyan Singh Was Foundation of Good Governance- उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह (Kalyan Singh) ने शनिवार 21 अगस्त को अंतिम सांस ली। एक धाकड़ नेता के रूप में जाने जाने वाले कल्याण सिंह ने अपने समय में प्रदेश के कई शातिर माफिया, डाकू, चोरों के छक्के छुड़ाए थे। ये कल्याण सिंह की सरकार की ही असर था कि अपराधियों पर इस कदर शिकंजा कसा जाता था कि वे प्रदेश छोड़ किसी अन्य जगह शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे।