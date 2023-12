UP Weather Forecast: पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित 26 जिलों में IMD ने जारी किया बारिश का Orange Alert, जानिए अपने जिले का हाल

वाराणसीPublished: Dec 07, 2023 09:08:50 am

IMD issues Orange Alert: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुष्क रहने का IMD का पूर्वानुमान है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में IMD ने अगले तीन घंटे के लिए Orange Alert जारी किया है।

UP Weather Forecast IMD issues Orange Alert of rain in 26 districts