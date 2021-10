बाढ़ से काशी में आरती स्थल डूबा, कानपुर में खतरे के निशान पर पानी का स्तर, फसलों पर असर

UP Weather Heavy Rain Water Level Increase at Ghats in Vranasi Kanpur- उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर गंगा में देखने को मिल रहा है। पहली बार गंगा उफान पर है। इस कारण कई घाटों का संपर्क टूट गया है। बढ़े हुए जलस्तर के कारण कानपुर से लेकर काशी तक दहशत है। काशी में आरती स्थल डूब गया है।