यूपी में गलन वाली ठंड, अगले 48 घंटे में पांच डिग्री तक गिर सकता है तापमान

वाराणसी. प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गलन बढ़ गई है। सुबह घना कोहरा छाया रहता है तो शाम होते ही सर्द हवाओं के कारण कंपकंपी बढ़ जाती है। लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में सर्दी अपने चरम पर होने वाली है। तापमान में पांच डिग्री तक कमी देखी जा सकती है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। आने वाले दो दिनों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। इससे यातायात प्रभावित रहेगा।

UP Weather Temperature drop by Five Degrees in Next 48 Hours