मौसम फिर लेगा करवट, एक बार फिर बादल छाने के आसार, किसानों की बढ़ सकती है चिंता

प्रदेश के मौसम में हालांकि कुछ खास परिवर्तन का अनुमान नहीं है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित राज्यों में लगातार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिन में धूप की तल्खी और रात में हल्की सर्द हवाओं के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। इससे कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत को मिली है। प्रदेश के मौसम में हालांकि कुछ खास परिवर्तन का अनुमान नहीं है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित राज्यों में लगातार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज सहित पूर्वी यूपी में जिलों में मौसम की बेरुखी जारी रहेगी।

मौसम फिर लेगा UP Weather Update Once Again Possibility of Weather Change and Rainकरवट, एक बार फिर बादल छाने के आसार, किसानों की बढ़ सकती है चिंता