जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा, नामांकन से पहले का चुनावी खर्च पार्टी के खाते में होगा दर्ज

वाराणसी. यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। उधर, जिला निर्वाचन कार्यालय ने आचार संहिता का पालन कराने के लिए अपनी नजर पैनी कर दी है। प्रत्याशियों को कहा गया है कि नामांकन से पहले किए गए उनके खर्च को भी पार्टी के खाते में दर्ज किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों से बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के प्रचार प्रसार का खर्च नामांकन से पहले और बाद में प्रत्याशी व्यय रजिस्टर में दर्ज होगा। नामांकन से चुनाव के नतीजे घोषित होने तक प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सूचना देनी होगी।

