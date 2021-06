काशी में बनेगा यूपी का पहला स्काई वॉक, 80 मीटर की ऊंचाई से सैलानी देख सकेंगे पूरा वाराणसी

Uttar Pradesh first skywalk to be made in Varanasi- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला स्काई वॉक बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्राचीन और नवीन काशी को स्काई वॉक के जरिये पूरा भारत देख सकेगा। यह स्काई वॉक कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित परियोजना में पूर्वांचल की सबसे ऊंची दो इमारतों के बीच ग्लास (कांच) के बेस का गलियारा बनेगा।