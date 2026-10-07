विस्तारीकरण के बाद निजी हाथों में होगा वाराणसी एयरपोर्ट! 2870 करोड़ से से हो रहा विकास, जानें किसकी है दावेदारी

एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही टर्मिनल भवन से विमान तक पहुंचाने के लिए यात्रियों को बस की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। विस्तारीकरण के बाद एयरपोर्ट से दो एयरोब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसमें यात्रियों को पुराने टर्मिनल से नए टर्मिनल तक पहुंचाने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में एप्रन पर खड़े विमान में यात्रियों को बस के जरिए पहुंचा जा रहा है। एयरोब्रिज की सुविधा मिलने के बाद यात्रियों को टर्मिनल भवन से सीधे विमान तक पहुंचाने का रास्ता उपलब्ध होगा। इससे गर्मी और बारिश के मौसम में यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग-अलग टर्मिनल भवन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और इन सभी टर्मिनल को एयरोब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा।