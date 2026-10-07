विस्तारीकरण के बाद निजी हाथों में होगा वाराणसी एयरपोर्ट! 2870 करोड़ से से हो रहा विकास, जानें किसकी है दावेदारी

वाराणसी एयरपोर्ट, फाइल फोटो (Pc-Vijendra Mishra)
Varanasi Airport News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। 2027 में यह एयरपोर्ट एक नए कलेवर में निखर कर सामने आएगा। करीब 2870 करोड़ रुपए की लागत से इसका विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। हालांकि, चर्चा है कि विस्तारीकरण किए जाने के बाद एयरपोर्ट निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। वहीं, विस्तारीकरण कार्य पूरा होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता पहले से ढाई गुना अधिक हो जाएगी। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर संचालन करने के लिए निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इससे एयरपोर्ट पर विकास, संचालन और प्रबंधन की सुविधा बेहतर हो जाएगी।
बता दें कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में नए टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, नया एप्रन, समानांतर टैक्सी ट्रैक समेत कई महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। करीब 75 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद एयरपोर्ट की मौजूदा क्षमता 29 लाख यात्रियों की सालाना है, जो बढ़कर 99 लाख हो जाएगी। इससे काशी आने वाले देश और विदेश के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
इस विस्तारीकरण में रनवे को भी बड़ा किया जा रहा है। इसका रनवे 4075 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। नए एप्रन में एक साथ 20 विमानों को खड़ा करने की क्षमता होगी। परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हाईवे के नीचे टनल का निर्माण भी है। कार्यदाई संस्था को परियोजना को जुलाई 2027 तक पूरा करना है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य पूरा होने के बाद इसे अडानी व जीएमआर समूह को सौंपा जा सकता है। हालांकि, अभी तक नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावित दावेदारों में यही दो समूह प्राथमिकता पर हैं।
एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही टर्मिनल भवन से विमान तक पहुंचाने के लिए यात्रियों को बस की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। विस्तारीकरण के बाद एयरपोर्ट से दो एयरोब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसमें यात्रियों को पुराने टर्मिनल से नए टर्मिनल तक पहुंचाने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में एप्रन पर खड़े विमान में यात्रियों को बस के जरिए पहुंचा जा रहा है। एयरोब्रिज की सुविधा मिलने के बाद यात्रियों को टर्मिनल भवन से सीधे विमान तक पहुंचाने का रास्ता उपलब्ध होगा। इससे गर्मी और बारिश के मौसम में यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग-अलग टर्मिनल भवन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और इन सभी टर्मिनल को एयरोब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा।
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