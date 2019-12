वाराणसी जिला प्रशासन ने CAA-NRC से संबंधित अफवाहों का किया खंडन, दी एक्ट की जानकारी

वाराणसी. जिला प्रशासन नागरिकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सीएए के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए आगे आया है। प्रशासन फिलहाल प्वाइंटवार दो विसंगतियों के बारे में एक्ट की जानकारी शेयर की है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सीएए से किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट के माध्यम से किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। बताया है कि, "इस एक्ट का किसी भी भारतीय नागरिक से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। नागरिक संशोधन अघिनियम या सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या CAA से केवल 03 पड़ोसी देशों से 06 समुदायों के लोगों को जिनका इन देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया गया और जिसकी वजह से वो अपना देश छोड़कर भारत में शरणार्थी बनकर आ गए, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस संशोधन के अलावा पूरी दुनिया के सभी देशों के नागरिक यदि 11 वर्ष से ज्यादा भारत में वैध कागजात जैसे वीजा केमाध्यम से रह रहे हैं तो वे यहां के नागरिक बनने के लिए आवेदन के पात्र होंगे। यह कानून अभी भी मौजूद है और कई देशों के मुस्लिम भाई-बहन इस कानून के अंतर्गत भारत के नागरिक बनते रहे हैं। "

इसके अलावा बताया है कि इस एक्ट का किसी के भी देश से निकाले जाने से कोई सरोकार नहीं है। देश निकाला या Deportation क्या होता है। इसके बारे में भी बताया है। कहा है कि, " देश निकाला या Deportation की प्रक्रिया The Foreigners Act 1946 और The Passport (Entry in to India), 1920 के तहत होता है। ये दोनों एक्ट भारत की आजादी के पहले से क्रियान्वित है और इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देश निकाला या Deportation किसी विदेशी व्यक्ति का होगा, भारतीय नागरिक का नहीं। देश निकाला की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा गहराई से जांच की जाती है और जो भी विदेशी लोग बिना वैध कागजों के पाए जाते हैं, उनको भारतीय दूतावास द्वारा उनके देश तक की यात्रा से संबंधित कागज दिए जाते हैं ताकि उनके देश के अघिकारियों द्वारा इनको ले लिया जाए। बहुत सारे खाडी के देशों (गल्फ कंट्रीज) में यदि कोई भारतीय नागरिक बना वैध कागजों के रहता हुआ पाया जाता है तो उनको पकड़कर भारत वापस भेज दिया जाता है। इस उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है कि वो भारतीय नागरिक जो खाड़ी देशों में हैं, उनको भारत भेजा जाता है, न कि सऊदी अरब, ईरान या इराक के किसी नागरिक को वहां की सरकार भारत भेज देती है। इसी तरह से भारत में जो विदेशी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनका Deportation होता है न कि भारतीय नागरिकों का। "