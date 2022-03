वाराणसी को मिलेगा अपना 85वां 'नमो घाट', घाट पर 25 फीट लंबी नमस्ते प्रतिमाएं स्थापित

नमो घाट में तीन जोड़ी हाथ की आकृति बनी हैं, जो 'नमस्ते' करते हुए नजर आएंगे। संयोग से, नमो का इस्तेमाल अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जाता है। घाट पर तीन सैरगाहों में से एक पर 25 फीट लंबी और एक छोटी 'नमस्ते' प्रतिमाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं।

NaMo Ghat in Varanasi: वाराणसी को जल्द ही अपना 85वां घाट मिलेगा, जिसका नाम 'नमो' रखा जाएगा। नमो घाट में तीन जोड़ी हाथ की आकृति बनी हैं, जो 'नमस्ते' करते हुए नजर आएंगे। संयोग से, नमो का इस्तेमाल अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जाता है। घाट पर तीन सैरगाहों में से एक पर 25 फीट लंबी और एक छोटी 'नमस्ते' प्रतिमाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। इस घा ट पर इन प्रतिमाओं के पीछे 75 फीट ऊंची एक मूर्ति लगेगी, जिसमें ओपन-एयर थिएटर, फूड कोर्ट, जेट्टी और सीएनजी फिलिंग स्टेशन जैसी कई सुविधाएं होंगी।

Varanasi to Get Its 85th Ghat Named Namo Ghat