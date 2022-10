Varanasi: गेस्ट हाउस में कपड़े बदलते हुए छात्राओं का फुटेज CCTV में कैद, आरोपी होटल संचालक और प्रबंधक गिराफ्तार

परेड कोठी स्थित जेपी गेस्‍ट हाउस में छात्राओं के कपड़े बदलने की वीडियो रिकार्डिंग किए जाने के मामले में रविवार को गेस्ट हाउस मालिक और प्रबंधक को जेल भेजा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की काशी नगरी के एक गेस्ट हाउस में छात्राओं के कपड़े बदलते हुए एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो हंगामा हो गया। दरअसल, गेस्ट हाउस में रुके हुए छात्राओं के एक ग्रुप ने आरोप लगाया कि उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही रविवार को दोनों आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है।

Video captured of changing clothes of girl students in guest house accused arrested in Varanasi