अक्टूबर के अंत में उफान पर गंगा, काशी में आरती स्थल डूबा, कानपुर में खतरे के निशान पर पहुंचा पानी

Water Level Increase in Ganga in Varanasi and Kanpur- उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर गंगा में देखने को मिल रहा है। पहली बार गंगा उफान पर है। इस कारण कई घाटों का संपर्क टूट गया है। बढ़े हुए जलस्तर के कारण कानपुर से लेकर काशी तक दहशत है।