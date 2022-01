बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन, इस पूरे सप्ताह कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं, जारी रहेगा शीतलहर का कहर

UP Weather- बीएचयू से मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे ने बताया कि हवा में नमी का कारण पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। आने वाले तीन चार दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इस दौरान कोहरा अधिक पड़ने की संभावना है।

वाराणसी. UP Weather. पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सोमवार सुबह कोहरे और सर्द हवाओं के असर से धूप बेसअर रही। पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले तीन चार दिनों से बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह को वाराणसी में रविवार के मुकाबले अधिक ठंड रही। पिछले 24 घंटे में अधिकतम दो और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है। रविवार सुबह से लेकर दोपहर तक मौसम साफ रहा। लेकिन शाम होने तक गलन बढ़ गई। बादल छाने लगे। हवा में नमी की वजह से गलन बढ़ी रही। बीएचयू से मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे ने बताया कि हवा में नमी का कारण पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। आने वाले तीन से चार दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इस दौरान कोहरा अधिक पड़ने की संभावना है।

Weather Alert Cold Waves And Snowy Winds to Continue in Eastern UP