यूपी में फिर बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन भारी कोहरा, सतर्क रहने का अलर्ट जारी

पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद बुधवार को दिन में धूप खिली रही लेकिन दोपहर में तेज हुई पछुआ हवा ने तापमान को घटा दिया। इसके कारण शाम तक गलन बढ़ गई और रात में ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 15 जनवरी से अगले 2-3 दिन तक कोहरा थोड़ा बढ़ सकता है। दिन में धूप निकलेगी और तापमान बढ़ेगा, लेकिन सुबह और रात को गलन का असर रहेगा।