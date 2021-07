वीकेंड लॉकडाउन में बदलाव, अब सोमवार को रहेगी बंदी, जानें अपडेट

Weekend Lockdown changed to Sunday and Monday- यूपी सरकार (UP Government) ने कोरोना केस में कमी को देखते हुए जरूरी गतिविधियों को शुरू कर दिया है। लॉकडाउन पाबंदियों में ढील देते हुए मॉल, मार्केट आदि खोल दिए जा चुके हैं। हालांकि, सभी जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू है। शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़ दुकानें बंद रहती है। लेकिन अब बदलाव किया गया है।