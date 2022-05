बनारस में हर गली मोहल्ले और बाज़ार को चमकाएंगे Yogi, फालतू पड़ी जगहों पर बनेंगे पार्क

Yogi Government on Clean and Green UP फ्लाईओवर के नीचे पड़ी खली जगह अक्सर अतिक्रमण का शिकार हो जाती है। लेकिन योगी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। सरकार ने अर्बन प्लेस मेकिंग के तहत ऐसी जगह रोजगार उपलब्ध कराने के उपयोग में ला रही है। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. डी वासुदेवन ने बताया कि लहरतारा-चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर को 6 भागों में बाट कर बाजार और जनता के सुगमता के लिए सुविधा युक्त चीजें बन रही है । जिसकी लागत क़रीब 10 करोड़ है।

Paiting on wall in Varanasi वाराणसी कैंट स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको काशी शहर का अहसास होने लगेगा। दीवारों पर काशी की कला और संस्कृति की पेंटिंग ,इंस्टॉलेशन और लैंडस्केपिंग के माध्यम से झलक दिखेगी।आई लव वाराणसी स्लोगन लिखा हुआ सेल्फी प्वाइंट,फव्वारा,पाथ वे, पेड़-पौधे समेत अन्य हॉर्टिकल्चर का प्रावधान है। इसके अलावा इंग्लिशिया लाइन के पास से लहरतारा की तरफ जाने वाले मार्ग पर दुकानें फूड कोर्ट, ओपन कैफे आदि होंगे जहां यात्रियों व दर्शनार्थियों के जरूरतों के सामान के साथ ही बनारसी व्यंजन खाने को मिलेगा। सड़क की सुरक्षा के लिए दोनों ओर रेलिंग, करीब 12 पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग व अन्य संसाधन विकसित होंगे। सुविधा की दृष्टि से दोनों छोर पर प्रसाधन ,पेयजल की सुविधा होगी। इन्फॉर्मेशन कियोस्क व अन्य सुविधाएं बनाई जा रही है। स्ट्रीट फर्नीचर जैसे बेंच, कूड़ेदान आदि का प्रावधान है।

Best Traffic system in varanasi मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि यहाँ पर कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टेशन होने से यातायात का दबाव अधिक रहता है। यातायात के सुगम संचालन व प्रबंधन के लिए निर्धारित ट्रैफिक सर्कुलेशन की स्कीम बनाई गई है । जिसके आधार पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक साइनेज , मीडियन यू-टर्न , पिक-अप और ड्रॉपिंग के लिए निर्धारित स्थान, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट आदि की भी सुविधा होगी। यहां प्रचार के लिए भी निर्धारित स्थान होगा ।