पांचवें दिन भी बंद रहे राजगढ़ के बाजार, आमरण अनशन जारी…. देखें वीडियो…

राजगढ़. राजगढ़ क्षेत्र के लिए स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में पांचवें दिन रविवार को भी राजगढ़ कस्बे के बाजार बंद रहे। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत रविवार को कस्बे के गोल सर्किल पर मंच के मुकेश जैमन दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। उनके साथ पांच आंदोलनकारी रविन्द्र ङ्क्षसह नरूका, दिनेश परेवा, छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष राजपाल मीना, फौजी प्रकाश चंद सैनी व मन्नू मिश्रा क्रमिक अनशन पर बैठे। इस दौरान मुकेश जैमन ने कहा कि पिछले पांच दिन से बाजार बंद हैं। मानी जाएगी।

इस दौरान कस्बे के व्यापारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग व आमजन मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव या जिला कलक्टर यहां आकर आश्वासन दें कि दलालपुरा में केन्द्रीय विद्यालय के लिए किया गया भूमि आवंटन आदेश निरस्त होगा और केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ के गोङ्क्षवदपुरा में ही खुलेगा। यदि वे आश्वासन दें तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। आमरण अनशन स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार व अन्याय हो रहा है। आइटीआइ, बस स्टैंड व कृषि महाविद्यालय राजगढ़ को नहीं मिले। रविवार को राजगढ़ सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरसी मीना के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने आमरण अनशन पर बैठे मुकेश जैमन के स्वास्थ्य की जांच की।

अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहेगा: केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे में चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है। आंदोलनकारियों ने केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी है कि अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहेगा तथा बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आमरण अनशन व क्रमिक अनशन जारी रहेगा। सोमवार को राजगढ़ कस्बे की सभी मेडिकल स्टोर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। उसके बाद सीएमएचओ के नाम ज्ञापन देंगे। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो सभी मेडिकल स्टोर अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी देंगे। वहीं, प्रशासन की उदासीनता से निराश होकर आंदोलनकारी अब बाबा श्याम की शरण में पहुंचे। आमरण अनशन स्थल पर श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक सरदार सुरजीत ङ्क्षसह ने ‘साथी हमारा कौन बनेगा… और ‘मेरा सिर पर अपने रख दो दोनों हाथ… आदि भजन प्रस्तुत किए। भजन संध्या में बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और कस्बेवासी मौजूद रहे।