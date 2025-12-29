29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

पांचवें दिन भी बंद रहे राजगढ़ के बाजार, आमरण अनशन जारी…. देखें वीडियो…

सभाएं, धरना प्रदर्शन, दो महापड़ाव हो चुके हैं, लेकिन न तो सरकार ध्यान दे रही है और न प्रशासन। आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांग नहीं

Google source verification

अजमेर

image

kailash Sharma

Dec 29, 2025

राजगढ़. राजगढ़ क्षेत्र के लिए स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में पांचवें दिन रविवार को भी राजगढ़ कस्बे के बाजार बंद रहे। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत रविवार को कस्बे के गोल सर्किल पर मंच के मुकेश जैमन दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। उनके साथ पांच आंदोलनकारी रविन्द्र ङ्क्षसह नरूका, दिनेश परेवा, छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष राजपाल मीना, फौजी प्रकाश चंद सैनी व मन्नू मिश्रा क्रमिक अनशन पर बैठे। इस दौरान मुकेश जैमन ने कहा कि पिछले पांच दिन से बाजार बंद हैं। मानी जाएगी।
इस दौरान कस्बे के व्यापारी, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग व आमजन मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव या जिला कलक्टर यहां आकर आश्वासन दें कि दलालपुरा में केन्द्रीय विद्यालय के लिए किया गया भूमि आवंटन आदेश निरस्त होगा और केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ के गोङ्क्षवदपुरा में ही खुलेगा। यदि वे आश्वासन दें तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। आमरण अनशन स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार व अन्याय हो रहा है। आइटीआइ, बस स्टैंड व कृषि महाविद्यालय राजगढ़ को नहीं मिले। रविवार को राजगढ़ सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरसी मीना के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने आमरण अनशन पर बैठे मुकेश जैमन के स्वास्थ्य की जांच की।
अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहेगा: केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे में चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है। आंदोलनकारियों ने केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी है कि अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहेगा तथा बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आमरण अनशन व क्रमिक अनशन जारी रहेगा। सोमवार को राजगढ़ कस्बे की सभी मेडिकल स्टोर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। उसके बाद सीएमएचओ के नाम ज्ञापन देंगे। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो सभी मेडिकल स्टोर अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी देंगे। वहीं, प्रशासन की उदासीनता से निराश होकर आंदोलनकारी अब बाबा श्याम की शरण में पहुंचे। आमरण अनशन स्थल पर श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक सरदार सुरजीत ङ्क्षसह ने ‘साथी हमारा कौन बनेगा… और ‘मेरा सिर पर अपने रख दो दोनों हाथ… आदि भजन प्रस्तुत किए। भजन संध्या में बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और कस्बेवासी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:30 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Videos / पांचवें दिन भी बंद रहे राजगढ़ के बाजार, आमरण अनशन जारी…. देखें वीडियो…

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

Ajmer News: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

MDS University Vice Chancellor, Death threat, death threat to Vice Chancellor, Ajmer News, Rajasthan News
अजमेर

Rajasthan: अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर गिरेगी गाज, सभी कलक्टर को कार्रवाई के निर्देश

Online form
अजमेर

RAS-2023 रिजल्ट एनालिसिस: ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का दबदबा, जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे आगे

RPSC
अजमेर

अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल, 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार

अजमेर स्टेशन पर 5 पिस्टल. 12 कारतूस के साथ तस्कर गिरफ्तार
अजमेर

RPSC ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर, 13 हजार पदों के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.