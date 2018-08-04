Patrika LogoSwitch to English

राजे की राजस्थान गौरव यात्रा: वीडियों में जानें क्या होगा खास

Dinesh Saini

Aug 04, 2018

जयपुर। सीएम की आज होने वाली सभा के लिए चारभुजा क्षेत्र में करीब छह सौ से ज्यादा पुलिसकर्मियों को काम सौंपा गया है। इनमें दर्जन भर से ज्यादा आईपीएस और आरपीएस अफसर शामिल हैं। साथ ही जिले के लगभग सभी थानों में से स्टाफ बुलाकर उनको चारभुजा क्षेत्र में लगाया गया है। सभा स्थल पर आने जाने वाले हर वाहन की चैकिंग और पास धारियों को ही सभा में प्रवेश दिया जा रहा है। वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारभुजा में आज सीएम की सभा से पहले लोग काफी उत्साहित दिखे। सभी भाजपामय होकर सभा आए।

 

Updated on:

04 Aug 2018 12:15 pm

Published on:

04 Aug 2018 11:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / राजे की राजस्थान गौरव यात्रा: वीडियों में जानें क्या होगा खास

