कांग्रेस के इस दिक्कत का राजनीति से मोह भंग, बोले- मेरा परिवार ​शिक्षा में आगे बढे, राजनीति छोडे़

कांग्रेस का शिव, रामसर ब्लॉक स्तरीय वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम

कांग्रेस का मंगलवार को गडरारोड डाक बंगले में वोट चोर गद्दी छोड़ व हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हाल ही कांग्रेस में दुबारा शामिल हुए पूर्व विधायक ​शिव अमीन खान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब पार्टी में किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हूं। साथ ही अपने परिवार को कहता हूं कि राजनीतिक महत्वकांक्षाछोड़ दे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। राजनीति से अच्छा कोई अफसर बन जाए। अब राजनीति में कुछ नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। एकता में ही पार्टी मजबूत होगी।

इन्होंने लगाए भाजपा पर वोट चोरी के आरोप

पूर्व मंत्री रामसिंह राव ने कहा कि भाजपा ने वोटों में धांधली कर कांग्रेस को हराया है। देश के अलग-अलग प्रदेश में भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर वोटर लिस्ट में धांधली कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है। जिलाध्यक्ष गफूर अहमद ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि यह आमजन के साथ धोखा है।

विधानसभा प्रभारी मुकेश भीचर ने कहा कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही बन पार्टी को मजबूत करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को बूथ स्तर पर बेहतर ढंग से आयोजित करें। ब्लॉक अध्यक्ष इलमद्दीन खलीफा ने बताया कि कार्यक्रम को पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान,शेर मोहम्मद देतानी,राजेन्द्र कङवासरा,सोहनलाल चौधरी, मेवाराम सोनी,महावीर बोहरा,किशन कागा,स्वरूप पंवार ने भी संबोधित करते हुए भाजपा के जनविरोधी रवैये से लोगों को अवगत कराया तथा वोट चोरी के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

बालोतरा में कांग्रेस का वोट चोरी हुआ

गडरारोड. जिला प्रभारी रामसिंह राव ने बताया कि बालोतरा में कांग्रेस का वोट चोरी हुआ। वहा बाहरी लोगों का वोट जोड़े दिए गए हैं। एक व्यक्ति अगर दो जगह वोट करता हैं तो उसे भी वोट चोरी ही कहा जाएगा। ऐसा बालोतरा में हुआ है और हमारा उम्मीदवार मदन प्रजापत चुनाव हार गया। जिलाध्यक्ष गफूर अहमद से जब पत्रिका ने पूछा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर में वोट चोरी हुआ हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि हम उस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। यहां भी जांच का विषय है।