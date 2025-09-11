Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

कांग्रेस की सभा के दौरान युवकों में हुई चाकूबाजी, लोगों मे मची भगदड़… देखें Video

Crime News: बिलासपुर जिले में अपराधियों के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हैं कि वे अब खुलेआम वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे हैं।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 11, 2025

Crime News: बिलासपुर जिले में अपराधियों के हौसले इन दिनों इतने बुलंद हैं कि वे अब खुलेआम वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे हैं। बीती रात शहर के मुंगेली नाका चौक पर चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दो गुटों के बीच हुए विवाद में चाकू चल गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में तीन युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, घटना के समय मुंगेली नाका चौक पर कांग्रेस की सभा चल रही थी। इसी दौरान दो गुटों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और एक गुट के युवकों ने चाकू निकाल लिया। अचानक चाकूबाजी से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और भगदड़ मच गई।

घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बीच सड़क पर दोनों गुट एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग झगड़ा छुड़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल तीनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।

Published on:

11 Sept 2025 05:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Videos / कांग्रेस की सभा के दौरान युवकों में हुई चाकूबाजी, लोगों मे मची भगदड़… देखें Video

